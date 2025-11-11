Ponente cambia volto: al via i lavori di abbattimento di 2 colonie

Obiettivi del Progetto

L’iniziativa è il risultato di un accordo strategico tra il Comune di Cesenatico e l’Accademia Acrobatica, con l’obiettivo di trasformare un’area fatiscente fronte mare in un moderno polo di servizi e spazi pubblici. Il progetto, del valore di 900mila euro, risponde alle esigenze di residenti e commercianti del quartiere Ponente.

Cosa Sorgerà al Posto delle Colonie?

Al posto delle strutture dismesse, sorgeranno diverse nuove infrastrutture:

140 Nuovi Parcheggi: verranno realizzati con materiali permeabili per mitigare il rischio di allagamenti. Questi posti auto saranno a disposizione di residenti e turisti a pochi passi dal mare.

Area Verde di 10.000 mq: sarà creata una vasta area verde tra il Circolo Vela e la nuova zona parcheggi, migliorando la qualità estetica e ambientale del lungomare.

Nuovo Edificio: Prevista la costruzione di una struttura da destinare a uso sportivo o a uffici.