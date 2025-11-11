Ponente cambia volto: al via i lavori di abbattimento di 2 colonie

Demolizione colonie “Saldemi” e “Perazzolo” a Ponente: il progetto di riqualificazione
Cesenatico sta vivendo una nuova epoca di riqualificazione urbana. Entro la fine dell’anno (se non ci saranno intoppi), le due colonie abbandonate di “Saldemi” e “Perazzolo”, situate in via Pian del Carpine a Ponente, verranno completamente abbattute. I lavori di demolizione sono appena iniziati, con due mezzi a braccio mobile attivi sul sito. Hanno già abbattuto un’ala della struttura che si trova a pochi passi dal mare e che confina con il circolo vela.
Obiettivi del Progetto
L’iniziativa è il risultato di un accordo strategico tra il Comune di Cesenatico e l’Accademia Acrobatica, con l’obiettivo di trasformare un’area fatiscente fronte mare in un moderno polo di servizi e spazi pubblici. Il progetto, del valore di 900mila euro, risponde alle esigenze di residenti e commercianti del quartiere Ponente.
Cosa Sorgerà al Posto delle Colonie?
Al posto delle strutture dismesse, sorgeranno diverse nuove infrastrutture:
140 Nuovi Parcheggi: verranno realizzati con materiali permeabili per mitigare il rischio di allagamenti. Questi posti auto saranno a disposizione di residenti e turisti a pochi passi dal mare.
Area Verde di 10.000 mq: sarà creata una vasta area verde tra il Circolo Vela e la nuova zona parcheggi, migliorando la qualità estetica e ambientale del lungomare.
Nuovo Edificio: Prevista la costruzione di una struttura da destinare a uso sportivo o a uffici.
Tempistiche Rispettate
Le tempistiche di demolizione e riqualificazione, che erano state anticipate in questo servizio, paiono rispettate, segnando un ulteriore passo avanti nel cambiamento del quartiere Ponente, che ha già visto interventi come il rifacimento degli stradelli e del canale di Tagliata. Inoltre val la pena fare una precisazione in merito ai lavori in un’altra area di Cesenatico: l’Hotel Pino. In quel caso non sono iniziati i lavori di demolizione, ma di svuotamento delle cantine che erano piene d’acqua.