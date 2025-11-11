La città di Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno, storico volto della televisione italiana e simbolo di un’epoca. Il popolare conduttore, ricordato non solo per i suoi programmi di successo, ma anche per l’impegno durante la Resistenza, entra ufficialmente tra i protagonisti della memoria civile e sociale riminese, grazie alla nuova intitolazione approvata in commissione.
La rotonda Mike Bongiorno sorgerà in un’area dal forte valore simbolico, tra le vie John Lennon, Elvis Presley e Fabio Tombari, unendo idealmente musica, cultura e televisione.
Accanto a questa, il Comune ha approvato altre quattro intitolazioni di spazi pubblici:
-
Una rotonda tra via Girolamo Savonarola e via Riccardo Ravegnani sarà dedicata a Carla Ravaioli, giornalista, saggista, senatrice e una delle voci più autorevoli del femminismo italiano, insignita del Sigismondo d’Oro nel 2006.
-
Nel quartiere Ina Casa, in via Matteo Tosi, nasceranno i giardini Ariodante Schiavoncini, dedicati al partigiano, scrittore e animatore sociale che contribuì alla crescita del quartiere e alla nascita del circolo Olga Bondi, della polisportiva Zeta e di una delle più importanti Case del Popolo della città.
-
Il tratto 6 del Parco del Mare, da piazzale don Giancarlo Ugolini a viale Siracusa, prenderà invece il nome di Renato De Donato, fondatore della Publiphono Rimini, la storica voce sonora dell’estate riminese.
De Donato, insieme al giovane Sergio Zavoli, ideò “Voci della Città”, un notiziario radiofonico diffuso in piazza Cavour che gettò le basi per la nascita della Publiphono nel 1952, ancora oggi parte integrante dell’identità estiva di Rimini.