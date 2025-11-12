L’estorsione nello stipendio esiste e la legge punisce: la vera storia di Rahim

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

La vera storia di Rahim e il monito ai datori di lavoro

La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 41985 del 13 ottobre 2022 rappresenta un importante richiamo nel mondo del lavoro italiano, sottolineando con fermezza che costringere un dipendente a restituire parte dello stipendio sotto la minaccia del licenziamento è un reato grave: l’estorsione. La vicenda riguarda Rahim, un lavoratore originario del Bangladesh, che è stato costretto dai suoi datori di lavoro a restituire una parte del salario mensile guadagnato, con la minaccia costante di perdere il lavoro. Grazie alla sua denuncia, la Corte ha condannato i responsabili, ribadendo che ogni lavoratore deve essere rispettato e tutelato.