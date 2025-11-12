L’estorsione nello stipendio esiste e la legge punisce: la vera storia di Rahim

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
La vera storia di Rahim e il monito ai datori di lavoro
La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 41985 del 13 ottobre 2022 rappresenta un importante richiamo nel mondo del lavoro italiano, sottolineando con fermezza che costringere un dipendente a restituire parte dello stipendio sotto la minaccia del licenziamento è un reato grave: l’estorsione. La vicenda riguarda Rahim, un lavoratore originario del Bangladesh, che è stato costretto dai suoi datori di lavoro a restituire una parte del salario mensile guadagnato, con la minaccia costante di perdere il lavoro. Grazie alla sua denuncia, la Corte ha condannato i responsabili, ribadendo che ogni lavoratore deve essere rispettato e tutelato.
È importante precisare che questo fenomeno rappresenta un’eccezione rispetto alla maggior parte dei datori di lavoro, che si comportano con correttezza e rispetto verso i propri dipendenti, rispettando i loro diritti fondamentali. Tuttavia, proprio per evitare simili abusi isolati, la legge interviene con forza, punendo severamente chi sfrutta la posizione di potere nei confronti dei lavoratori.
La sentenza conferma quindi il principio che il rispetto della dignità sul luogo di lavoro non può essere derogato da nessuno, e che la strada della minaccia o dell’intimidazione è non solo inaccettabile sotto il profilo morale, ma anche perseguibile penalmente. Questa pronuncia rappresenta un monito chiaro a tutte le aziende affinché continuino a promuovere un ambiente di lavoro sano, equo e rispettoso, dove i diritti di tutti siano garantiti.
In conclusione, la vicenda di Rahim e la sentenza Cassazione n. 41985/2022 evidenziano quanto sia fondamentale sostenere la cultura del lavoro giusto e del rispetto, per costruire imprese etiche e solidali con i propri collaboratori.
