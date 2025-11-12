Il futuro dell’ex Benetton… nel nome di Marco Pantani

Al momento si può solo ammirare la vetrina, con il ricordo del Pirata, e il cartello di inizio lavori (21.10.2025) che ricorda che quell’immobile è della famiglia Pantani, la Sotero srl, la committente proprietaria dei lavori di “ristrutturazione edilizia per la realizzazione di attività di ristorazione e RTA” (Residenza Turistico-Alberghiera).