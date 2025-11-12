Il futuro dell’ex Benetton… nel nome di Marco Pantani

Tre gigantografie di Marco Pantani sulle vetrine e le insistenti voci che a breve sorgerà un residence che ricorderà il Pirata. Ma a dire il vero, in una delle tre immagini che ricordano lo scalatore di Cesenatico, c’è il rendering di quello che sta per nascere.
Questo il futuro dell’ex negozio che da anni ospitava la Benetton, in viale Carducci, a pochi passi dal mare.
Al momento si può solo ammirare la vetrina, con il ricordo del Pirata, e il cartello di inizio lavori (21.10.2025) che ricorda che quell’immobile è della famiglia Pantani, la Sotero srl, la committente proprietaria dei lavori di “ristrutturazione edilizia per la realizzazione di attività di ristorazione e RTA” (Residenza Turistico-Alberghiera).