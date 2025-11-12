Finto carabiniere tenta una truffa a Cesenatico

Paura nel pomeriggio di martedì 11 novembre a Cesenatico, dove una donna ha rischiato di cadere vittima di una truffa architettata con grande astuzia. Un uomo, spacciandosi per carabiniere in borghese, si è presentato alla porta della signora sostenendo che la figlia fosse stata fermata in Caserma con l’accusa di furto. Con tono deciso, ha insistito per entrare in casa “per verificare che non ci fosse refurtiva”.

Contemporaneamente, un complice ha telefonato al numero fisso dell’abitazione: dall’altra parte della linea, una voce maschile confermava la storia e, in sottofondo, una donna che piangeva e invocava “mamma” rendeva la messinscena ancora più credibile. I truffatori conoscevano perfino la targa dell’auto della figlia, dettaglio che ha reso il tutto ancora più convincente.