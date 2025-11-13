“Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola”: la mostra

L’inaugurazione

Sabato 15 novembre nel Salone del palazzo comunale di Cesena (piazza del Popolo 10) avrà luogo l’inaugurazione della mostra storica ‘Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola’. Pedagogia e architettura di regime, organizzata dall’Istituto storico di Forlì-Cesena con la collaborazione dell’Istituto storico di Ravenna e il Comune di Cesena.