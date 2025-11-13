“Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola”: la mostra

L’inaugurazione
Sabato 15 novembre nel Salone del palazzo comunale di Cesena (piazza del Popolo 10) avrà luogo l’inaugurazione della mostra storica ‘Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola’. Pedagogia e architettura di regime, organizzata dall’Istituto storico di Forlì-Cesena con la collaborazione dell’Istituto storico di Ravenna e il Comune di Cesena.
La mostra
Curata dagli Istituti per la storia della Resistenza ed età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, la mostra prende in esame i diversi organismi coinvolti nella progettazione e nel funzionamento delle colonie per l’infanzia in età fascista, quando il Regime compì un imponente sforzo per la loro costruzione, spesso affidata a grandi architetti, non solo per ragioni di consenso sociale, ma per temprare le nuove generazioni al carattere militare che Mussolini voleva infondere ai nuovi italiani.
Il programma
La giornata inizierà alle ore 15:00 con l’introduzione alla mostra nel Salone a cura della Presidente dell’Istituto storico di Forlì-Cesena Ines Briganti, Roberta Mira e Simona Salustri. A seguire Simona Salustri illustrerà il percorso espositivo. La mostra sarà visitabile fino all’8 dicembre negli orari di apertura del Comune.