Hub urbani e Hub di prossimità: continua lo studio di fattibilità

Il progetto

L’amministrazione comunale ha individuato tre zone:

la zona del centro storico sull’asta di Levante del Porto canale;

la zona del centro storico sull’asta di Ponente del Porto Canale come hub urbani;

la zona del viale Carducci invece come Hub di prossimità.

Il percorso ha come obiettivo quello di redigere uno studio per rilanciare attività commerciali e pubblici esercizi, in modo da aumentarne l’attrattività, fino all’ottenimento della certificazione degli Hub da parte della Regione.

Il bando regionale ha l’obiettivo:

–individuare strumenti per la qualificazione e innovazione delle imprese e delle azioni di marketing delle aree commerciali, agendo anche sulla governance aumentandone l’efficienza, la continuità, l’attrattività. L’obiettivo è quello di fare leva sulla capacità delle imprese di fare rete e di evolversi in attività multiservizi, anche attraverso processi di innovazione e ibridazione, collegandosi ad altri ambiti di intervento (rigenerazione e valorizzazione urbana, offerta culturale, attrazione turistica, valorizzazione dei prodotti tipici, green economy).

Tutte le nuove aree, che saranno iscritte nell’elenco regionale, potranno concorrere all’assegnazione dei 14 milioni di euro in arrivo grazie a un bando della Regione in uscita entro la fine dell’anno. Risorse destinate ai Comuni per la riqualificazione delle aree e l’accessibilità degli hub riconosciuti, lo sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile e per attività ed iniziative di promozione delle attività, in stretta relazione con le strategie delle città e dei territori.