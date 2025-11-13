Pista di ghiaccio a due passi dal Porto Canale, al via i lavori di montaggio

Allestimento e inaugurazione

I lavori per l’allestimento sono iniziati oggi, giovedì 13 novembre, e l’ inaugurazione è fissata per sabato 29 novembre . La pista di ghiaccio di Cesenatico vanta una superficie totale di 360 mq circondata da un’elegante moquette rosa che ne esalta l’atmosfera festosa.

Largo San Giacomo si trasforma così in un vero e proprio villaggio natalizio suggestivo, arricchito da:

Illuminazione scenografica avvolgente.

Quattro grandi alberi di Natale .

Un chiosco dedicato alla vendita di dolciumi a tema .

Il villaggio sarà il centro nevralgico del Natale 2025 a Cesenatico fino al 6 gennaio 2026 .

Christmas Ice Cesenatico rimarrà aperto tutti i giorni, con orari dedicati per sfruttare appieno l’atmosfera festosa: