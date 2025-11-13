Pista di ghiaccio a due passi dal Porto Canale, al via i lavori di montaggio

La novità
Il Natale di Cesenatico si arricchisce con una nuova e scintillante attrazione: “Christmas Ice Cesenatico” . Per la prima volta, l’incanto di una grande pista di ghiaccio è allestito a due passi dal celebre Porto Canale, trasformando l’area di Largo San Giacomo nel cuore delle festività.
Allestimento e inaugurazione
I lavori per l’allestimento sono iniziati oggi, giovedì 13 novembre, e l’ inaugurazione è fissata per sabato 29 novembre . La pista di ghiaccio di Cesenatico vanta una superficie totale di 360 mq circondata da un’elegante moquette rosa che ne esalta l’atmosfera festosa.
Largo San Giacomo si trasforma così in un vero e proprio villaggio natalizio suggestivo, arricchito da:
- Illuminazione scenografica avvolgente.
- Quattro grandi alberi di Natale .
- Un chiosco dedicato alla vendita di dolciumi a tema .
Il villaggio sarà il centro nevralgico del Natale 2025 a Cesenatico fino al 6 gennaio 2026 .
Christmas Ice Cesenatico rimarrà aperto tutti i giorni, con orari dedicati per sfruttare appieno l’atmosfera festosa:
- Feriali: dalle 15:00 alle 20:00.
- Festivi: orario prolungato dalle 10:00 alle 24:00.
Prossimi appuntamenti
Un ricco programma di eventi a tema animerà la pista di ghiaccio e il villaggio:
- Domenica 13 dicembre: L’emozionante “Festa di Santa Lucia” con distribuzione gratuita di dolciumi e caramelle per tutti i bambini.
- Sabato 20 e domenica 21 dicembre: Arriva “La Casetta di Babbo Natale” , un’occasione imperdibile per l’animazione di famiglie e bambini, con la tradizionale raccolta delle lettere.