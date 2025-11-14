Cesenatico, il 22 novembre è il Brandina Day: sconti del 50%

Brandina: L’Essenza Balneare Diventa Stile

Il successo di Brandina affonda le radici nell’intuizione del designer e fotografo Marco Morosini. Ispirato dalla bellezza, resistenza e dai colori vivaci dei lettini da mare della Riviera durante la creazione del suo libro “DIVIDIRIMINI”, Morosini ha deciso di trasformare questo tessuto in accessori di moda.

Brandina valorizza ed esporta la cultura balneare del Paese, trasmettendo allegria e positività. Indossare Brandina significa portare con sé oltre 50 anni di tradizione balneare e uno stile di vita spensierato.

