Cesenatico, il 22 novembre è il Brandina Day: sconti del 50%

“Happy Brandina to You” con Sconti Fino al 50%
L’iconico brand romagnolo Brandina the Original, noto per trasformare i tessuti dei lettini da mare in borse e accessori Made in Italy che portano lo spirito dell’estate tutto l’anno, lancia l’imperdibile evento promozionale “Happy Brandina to You”.
L’iniziativa offre un’esclusiva opportunità di shopping in negozio con sconti eccezionali, inclusa la sede di Cesenatico.
Sconto in Negozio: 50% Esclusivo a Cesenatico e in Riviera
I clienti di Cesenatico e delle altre città della Riviera Romagnola avranno la possibilità di approfittare di un massiccio sconto del 50% su tutta la collezione Brandina.
Dove: Presso la Bottega Brandina di Cesenatico in Corso Garibaldi, 35, oltre ai punti vendita di Cattolica, Riccione e Rimini Centro.
Quando: L’offerta è valida per un solo giorno, venerdì 22 novembre 2024.
Orario Speciale: I negozi rimarranno aperti con orario continuato e prolungato, dalle 8:00 alle 20:00, per facilitare lo shopping mattutino e serale.
Vantaggio in più: Il primo cliente che varcherà la soglia di ogni punto vendita, compreso quello di Cesenatico, riceverà un regalo esclusivo dal brand.
Promozione Online: 30% per Tutti
Per chi non potesse recarsi fisicamente in negozio il 22 novembre, Brandina estende i vantaggi con una promozione online dedicata:
Sconto: 30% di sconto sugli acquisti effettuati tramite e-commerce.
Periodo: L’offerta online è attiva dal 23 novembre fino all’8 dicembre.
Codice: Basterà utilizzare il Promo code HB2U sul sito ufficiale Brandina the Original.
Brandina: L’Essenza Balneare Diventa Stile
Il successo di Brandina affonda le radici nell’intuizione del designer e fotografo Marco Morosini. Ispirato dalla bellezza, resistenza e dai colori vivaci dei lettini da mare della Riviera durante la creazione del suo libro “DIVIDIRIMINI”, Morosini ha deciso di trasformare questo tessuto in accessori di moda.
Brandina valorizza ed esporta la cultura balneare del Paese, trasmettendo allegria e positività. Indossare Brandina significa portare con sé oltre 50 anni di tradizione balneare e uno stile di vita spensierato.
Per dettagli su collezione e store, consultare il sito ufficiale Brandina the Original e i canali social.