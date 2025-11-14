Chi è Enrico Camosci, il giocatore di poker accusato di evasione per 1,5 milioni di euro

Per un giocatore, l’autoesclusione AAMS (oggi ADM) è uno degli strumenti di protezione più importanti. Non è una punizione, ma una scelta volontaria, una “pausa di riflessione” che ci si concede quando si sente che il gioco sta prendendo troppo spazio. Ma una volta attivato questo blocco, è per sempre? O è possibile fare marcia indietro?

Questa è una delle domande più frequenti su CasinoDeps, la curiosità su come rimuovere autoesclusione AAMS e quali sono i passaggi da seguire è molto diffusa. La risposta, però, non è semplice e dipende interamente dal tipo di autoesclusione che si è scelta all’inizio: quella a tempo o quella a tempo indeterminato.