Giornata Mondiale del Diabete, salute screening e informazione

“Piazze del Diabete”

Per promuovere consapevolezza, prevenzione e accesso alle cure, nel mese di novembre la Romagna sarà animata dalle “Piazze del Diabete”, iniziative aperte alla comunità con attività gratuite di screening, informazione ed educazione sanitaria.

L’iniziativa vede la partecipazione congiunta di: “Associazione delle persone con diabete della Provincia di Ravenna” e “Diabete Romagna”, Lions Club, Croce Rossa Italiana, Diabetologie dell’adulto e pediatriche dell’AUSL della Romagna e medici e professionisti sanitari del territorio.

“Un impegno condiviso per la salute di oggi e di domani – sottolinea il dottor Di Bartolo – Investire nella prevenzione e nella cura del diabete significa migliorare la vita delle persone, sostenere le famiglie, rafforzare la comunità e garantire sostenibilità al nostro sistema sanitario. Il 14 novembre uniamoci per promuovere consapevolezza, diritti, inclusione e salute: perché il diabete riguarda tutte le età, tutti i contesti di vita, e ognuno di noi”.

Cesenatico – Sede associazione Diabete Romagna – tutto novembre