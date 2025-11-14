Torna l’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu di Cesenatico

Le Parole dell’Assessore Mauro Gasperini

«La prima ora di sosta gratuita è una conferma per tutto il Comune di Cesenatico ed è di grande aiuto per i cittadini e per i commercianti che possono trarne vantaggio sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana. Ringrazio ATR per la collaborazione e ricordo l’importanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MooneyGo, TelepassPay EasyPark e Dropticket, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita.»