Torna l’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu di Cesenatico

Periodo di Validità e Obiettivi
Torna la consueta misura invernale: un’ora di parcheggio gratuita nelle aree a strisce blu su tutto il territorio comunale di Cesenatico.
Periodo: Dal 1° dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026.
Obiettivo: La misura è pensata per sostenere l’economia locale, incentivando i consumatori e gli esercenti:
Fornisce la prima ora di sosta gratuita ai cittadini.
Incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città.
Modalità di Applicazione
L’iniziativa è promossa dal Comune di Cesenatico in collaborazione con ATR, la società che gestisce la sosta in città.
1. Tramite Parcometro
Per ottenere l’ora gratuita, seguire questi semplici passaggi:
Parcheggiare l’auto nell’area a strisce blu.
Recarsi al parcometro.
Premere il pulsante verde per ricevere il tagliando della prima ora di sosta gratuita.
Aggiungendo monete sarà possibile estendere il periodo di sosta, che in quel caso sarà a pagamento.
Obbligo: Esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto dell’auto.
Non è previsto l’uso del disco orario.
2. Tramite App di Pagamento
La stessa offerta è valida anche utilizzando le principali applicazioni per la sosta:
MooneyGo
TelepassPay
EasyPark
Dropticket
Chiunque potrà utilizzare queste applicazioni tramite smartphone per usufruire della prima ora gratuita.
Le Parole dell’Assessore Mauro Gasperini
«La prima ora di sosta gratuita è una conferma per tutto il Comune di Cesenatico ed è di grande aiuto per i cittadini e per i commercianti che possono trarne vantaggio sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana. Ringrazio ATR per la collaborazione e ricordo l’importanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MooneyGo, TelepassPay EasyPark e Dropticket, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita.»