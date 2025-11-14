Polizia locale del Rubicone, i sindacati: “Situazione insostenibile”

Le Organizzazioni Sindacali chiedono pertanto al Presidente e all’Assessore delegato dell’Unione Rubicone e Mare di “attivarsi senza ulteriori ritardi per individuare una sede unica, funzionale e adeguata, in grado di assicurare efficienza, sicurezza e decoro al servizio di Polizia Locale”.

“Altro nodo cruciale è la grave carenza di personale, che mette a rischio la tenuta stessa dei servizi. Con l’attuale organico, gli agenti riescono a garantire le attività ordinarie solo grazie a un impegno straordinario e costante, spesso a scapito dei diritti contrattuali, sospesi per far fronte alle numerose manifestazioni e agli eventi pubblici del periodo autunnale. Le sigle sindacali chiedono risposte immediate e soluzioni strutturali, ricordando che la Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e prossimità per il territorio”.

“Non è più tempo di rinvii – dichiarano FP CGIL, CISL FP e UIL FPL –. È necessario un intervento deciso che restituisca agli agenti condizioni di lavoro adeguate e alla comunità un servizio efficiente, sicuro e rispettoso del ruolo che la Polizia Locale svolge ogni giorno sul territorio. Diversamente da questo, Organizzazioni Sindacali e lavoratori sono pronti a mobilitarsi.”