Studenti dell’ Arfelli premiati a Roma

Il 10 novembre scorso gli alunni della 3° G della scuola Media Arfelli insieme a una rappresentanza degli studenti del tempo prolungato si sono recati a Roma per la cerimonia del prestigioso premio teatrale “Michele Mazzella”.

I ragazzi e le ragazze sono arrivati al secondo posto della categoria “drammaturgia giovane” con gli spettacoli “Virtual Commedia” e “Perfetti Im-perfetti”. Un risultato incredibile che ha premiato la passione di alunni e docenti che li hanno accompagnati in questo percorso.