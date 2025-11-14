 Skip to main content
Studenti dell’ Arfelli premiati a Roma

Giulia Zannetti14 Novembre 2025
Il 10 novembre scorso gli alunni della 3° G della scuola Media Arfelli insieme a una rappresentanza degli studenti del tempo prolungato si sono recati a Roma per la cerimonia del prestigioso premio teatrale “Michele Mazzella”.

I ragazzi e le ragazze sono arrivati al secondo posto della categoria “drammaturgia giovane” con gli spettacoli “Virtual Commedia” e “Perfetti Im-perfetti”. Un risultato incredibile che ha premiato la passione di alunni e docenti che li hanno accompagnati in questo percorso.

Al teatro Ghine di Roma erano presenti la dirigente Silvia Tognacci insieme ai professori Sara Giulianini, Don Mirco Bianchi, Chiara Zavatta e Agnese Fantini insieme ai ragazzi e alle ragazze.

