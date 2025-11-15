Arrivano i rinforzi: 21 Carabinieri in più in provincia

Forlì-Cesena accoglie 21 nuovi Carabinieri per potenziare la sicurezza
Da questa settimana, la provincia di Forlì-Cesena può contare sull’arrivo di 21 giovani carabinieri che si sono uniti ai ranghi. Giunti nei giorni scorsi, i militari hanno avuto modo di incontrare stamani il Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena.
Questi giovani, preparati, motivati e animati da un forte spirito di servizio, andranno a rinforzare le Stazioni Carabinieri locali. Queste unità, capillarmente diffuse sul territorio, rappresentano il punto di riferimento insostituibile per le comunità, offrendo un presidio di prossimità e una costante rassicurazione attraverso una presenza quotidiana e un contatto diretto con i cittadini.
Contingente assegnato all’Emilia Romagna
L’arrivo dei nuovi militari è fondamentale non solo per consolidare la presenza sul territorio, ma anche per potenziare ulteriormente l’attività di controllo, prevenzione e contrasto ai reati. Consentirà, inoltre, di garantire una risposta sempre più tempestiva e qualificata alle esigenze di sicurezza della comunità provinciale. Un aspetto cruciale è la possibilità di riorganizzare parte delle risorse già presenti, permettendo loro di alimentare i Nuclei Radiomobili di pronto intervento, migliorando così la capacità di risposta immediata alle emergenze.
Questi rinforzi, appartenenti al 144° corso allievi carabinieri e formati nelle varie scuole dell’Arma, fanno parte di un più ampio contingente di 300 carabinieri assegnato alla Legione Emilia-Romagna dal Comando Generale, nell’ambito di una pianificazione nazionale volta a garantire un’equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio.