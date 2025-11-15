Arrivano i rinforzi: 21 Carabinieri in più in provincia

Forlì-Cesena accoglie 21 nuovi Carabinieri per potenziare la sicurezza

Da questa settimana, la provincia di Forlì-Cesena può contare sull’arrivo di 21 giovani carabinieri che si sono uniti ai ranghi. Giunti nei giorni scorsi, i militari hanno avuto modo di incontrare stamani il Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena.

Questi giovani, preparati, motivati e animati da un forte spirito di servizio, andranno a rinforzare le Stazioni Carabinieri locali. Queste unità, capillarmente diffuse sul territorio, rappresentano il punto di riferimento insostituibile per le comunità, offrendo un presidio di prossimità e una costante rassicurazione attraverso una presenza quotidiana e un contatto diretto con i cittadini.