Ausl lancia il canale WhatsApp per la sana alimentazione

L’Ausl Romagna lancia il canale WhatsApp: “A tavola con l’Ausl Romagna” per ricette sane e stagionali

L’Ausl Romagna introduce un nuovo e pratico strumento digitale a supporto della promozione della salute e della sana alimentazione. È ora attivo il Canale WhatsApp “A tavola con l’Ausl Romagna”, un’iniziativa ideata dal Dipartimento di Sanità Pubblica aziendale con l’obiettivo di aiutare i cittadini a portare in tavola piatti salutari senza rinunciare al gusto.

Ricette Sane, Stagionali e a Prova di Gusto

Unendosi al canale, gli utenti potranno ricevere con cadenza settimanale ricette semplici, stagionali e intrinsecamente salutari. Queste preparazioni sono frutto della collaborazione tra chef ed Educhef – cittadini esperti e formati sui temi della sana alimentazione – e vengono elaborate sotto la stretta supervisione di esperti di nutrizione e dietisti dell’Ausl.