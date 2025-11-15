Spaccio. Intervengono per una lite, trovano la cocaina

La Segnalazione e il Soccorso alla Donna

L’allarme è scattato in piena notte, quando la centrale operativa dei Carabinieri di Cesena ha ricevuto una segnalazione per una rumorosa lite tra un uomo e una donna.

Giunti immediatamente sul posto e all’interno dell’abitazione, i militari hanno bloccato l’uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione. Contestualmente, è stato prestato soccorso alla donna: lamentando dolori riconducibili alle percosse subite, è stato allertato il personale del 118. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata medicata e dimessa con diversi giorni di prognosi.

La Scoperta della Droga: 84 Grammi di Cocaina

Mentre la situazione veniva riportata alla calma, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione. I Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale un notevole quantitativo di droga:

Circa 80 grammi di cocaina nascosti in una fessura creata all’interno del suo giubbotto.

Ulteriori 4 grammi della medesima sostanza occultati tra il tabacco per sigarette.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Al termine delle formalità, l’uomo è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Provvedimenti Giudiziari

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, il 46enne è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione situata nel comune di Cesenatico, in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto. Nei confronti dell’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Cesenatico, con l’ulteriore restrizione di permanenza in casa tra le ore 20:00 di sera e le 7:00 del mattino.