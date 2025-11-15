Navetta senza pilota, parte la prima sperimentazione a Cesena

Partecipazione e Contributo alla Ricerca

Per partecipare a questo giro di prova, è necessario effettuare la prenotazione direttamente presso il desk informativo situato all’ingresso della Fiera di Cesena nelle stesse giornate dell’evento. Data la natura sperimentale e la limitazione dei posti (solo 8 persone per corsa), l’organizzazione raccomanda di prenotare per tempo. Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare un breve questionario post-esperienza. Questo feedback è cruciale per la raccolta di dati utili, contribuendo attivamente allo sviluppo e all’affinamento del progetto.

Il Contesto Europeo: Il Progetto ‘Ginevra’

Come spiegato dagli Assessori Andrea Bertani (Sostenibilità ambientale) e Giorgia Macrelli (Progetti Europei), questa iniziativa è parte integrante del progetto ‘Ginevra’. L’obiettivo primario è quello di potenziare le capacità di governance responsabile e multilivello delle città medio-piccole nell’affrontare le sfide poste da innovazioni trasformative come i veicoli autonomi.

La tecnologia digitale sta già disegnando un nuovo orizzonte per lo sviluppo urbano, offrendo strumenti inediti per affrontare le criticità sociali, ambientali e territoriali. I veicoli autonomi, in particolare, sono visti come un’innovazione destinata a cambiare il tessuto urbano: trattandosi di mezzi sicuri ed ecologici, rappresentano una soluzione concreta per diminuire il traffico veicolare e promuovere una vita cittadina più fluida e sostenibile.