“Ricordami di te-conversazioni su memoria e comunità”, l’appuntamento

La memoria non è solo un insieme di ricordi: è un filo che unisce le persone, i luoghi e le generazioni.

È da questa consapevolezza che nasce “Ricordami di te – conversazioni su memoria e comunità”, l’evento promosso da ASP Valloni Marecchia e Associazione Alzheimer Rimini, in programma martedì 18 novembre ore 17:45 al Teatro Galli di Rimini. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per riflettere insieme su come la memoria — individuale e collettiva — possa diventare una forma di cura, un gesto di vicinanza e uno spazio di condivisione tra persone, famiglie, operatori e istituzioni.