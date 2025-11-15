Scuola di via Torino, aria di novità: è la “via scolastica”

La novità

Da lunedì 17 novembre è in arrivo una novità per l’accesso e l’uscita dalla scuola di via Torino con una “via scolastica” introdotta per aumentare comfort e sicurezza di alunni, genitori e personale scolastico che accederanno al plesso dall’entrata di via Sassari.

Nello specifico, via Sassari – nel tratto compreso tra via Sozzi e via Abba – e via Sozzi – nel tratto compreso tra via Torino e via Sassari – saranno interdette al traffico in orari ben precisi. Per quanto riguarda l’entrata:

d al lunedì al venerdì dalle ore 08:10 alle ore 08:40 ;

; l’uscita lunedì e mercoledì dalle ore 12:10 alle ore 12:40 ;

; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:10 alle ore 13:40 ;

; martedì e giovedì dalle ore 16:10 alle ore 16:40.

La nuova viabilità sperimentale rimarrà per il momento in vigore fino al 31 dicembre 2025 al fine di valutarne l’efficacia e le eventuali modifiche da adottare.