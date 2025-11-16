Emergenza alluvioni, 50 volontari Croce rossa si esercitano a Cesenatico

Esercitazione anti-alluvione per la Croce Rossa di Cesenatico: pronti all’emergenza

Questo fine settimana è stato all’insegna della preparazione e della prontezza operativa per i volontari della Croce Rossa di Cesenatico. Circa 50 membri, provenienti anche da altri comitati, si sono riuniti per un’importante esercitazione, focalizzata sulla gestione di emergenze idrogeologiche come le alluvioni.

Addestramento in caso di alluvioni

Il cuore dell’addestramento ha riguardato l’utilizzo avanzato dei carrelli idraulici completi di motopompe, elettropompe e torri faro per l’utilizzo notturno; attrezzature essenziali per affrontare scenari di crisi. L’obiettivo è chiaro: garantire che i volontari siano preparati al meglio per intervenire rapidamente e con efficacia, proteggendo la comunità in caso di necessità.