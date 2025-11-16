Cesenatico in prima linea al Climate Pride di Roma

Appelli per un Futuro Sostenibile

In un contesto globale segnato da crisi ambientali, conflitti e disuguaglianze, il Climate Pride ha rilanciato un appello cruciale all’Unione Europea e ai governi mondiali. La richiesta è di impegnarsi per un accordo internazionale ambizioso che preveda l’uscita definitiva dalle fonti fossili e l’attuazione di una transizione ecologica equa. Quest’ultima deve essere in grado di garantire risorse e supporto anche ai Paesi più vulnerabili agli impatti climatici.

Stop alla Corsa al Riarmo

La manifestazione ha inoltre espresso una ferma richiesta di fermare la corsa al riarmo e di reindirizzare le risorse economiche. Si chiede di destinare fondi alla messa in sicurezza dei territori, al potenziamento delle energie rinnovabili e al sostegno delle comunità che sono già state duramente colpite dagli effetti della crisi climatica.