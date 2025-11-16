Novità sulla morte di Manuel Budini: sequestrato il cellulare del 16enne

Nuovi Sviluppi Giudiziari sulla Morte di Manuel Budini

Il caso della morte di Manuel Budini, il sedicenne di Cesenatico deceduto il 22 luglio scorso a seguito di uno scontro tra il suo scooter e un’auto durante un raduno non autorizzato a Ponte Ospedaletto, è al centro di nuovi accertamenti disposti dalla Procura. A dar la notizia è il Corriere Romagna.

Focus sull’Indagine e gli Accertamenti

L’indagine, coordinata dal pm Emanuele Daddi, è attualmente condotta per omicidio stradale e lesioni a carico del conducente dell’auto, un ventiquattrenne riminese.

Consulenza Cinematica: La Procura ha disposto una consulenza cinematica fondamentale. L’obiettivo è accertare la dinamica e le cause precise della tragedia, inclusa la verifica sull’eventuale presenza di motori “truccati” sugli scooter coinvolti.

Sequestro del Telefono: Su richiesta dell’avvocato Luca Greco, che difende l’automobilista indagato, la Procura ha accolto la richiesta di sequestro del telefono della giovane vittima.

Copia Forense: È stata eseguita una copia forense del dispositivo. Lo scopo è ampliare gli elementi a disposizione e stabilire se lo smartphone fosse in uso da parte del ragazzo al momento esatto dell’incidente.

Ruolo dei Consulenti: Le risultanze del telefono avranno un rilievo importante e saranno integrate nella consulenza cinematica. A questa partecipano anche i consulenti delle parti, tra cui l’ingegnere Orlando Omicini per la difesa dell’automobilista.