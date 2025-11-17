Addio a Alvi Nobile, tastierista, cantante e arrangiatore di Cesenatico

Negli anni Settanta, mentre l’Italia veniva travolta dall’ondata del british rock, il suo percorso si intrecciò con l’energia delle nuove band che omaggiavano i grandi d’Oltremanica. Tra le formazioni più amate c’erano i Deep Purple, e proprio da quell’atmosfera nacque l’idea di creare una delle prime cover band italiane dedicate al gruppo.

Verso la metà del decennio, Alvi Nobile entrò nel circuito degli artisti pop, partecipando a importanti tour e collaborando con nomi di grande peso nella musica leggera italiana: Marcella Bella, Rita Pavone, Franco Simone, Edoardo Vianello, Junior Magli, Michele Maisano, I Nuovi Angeli. Esperienze che contribuirono a consolidare la sua reputazione di professionista, capace di raccontare emozioni attraverso la musica.

“Vivo a Cesenatico dal 1973 – ricordava – e facendo una considerazione sulla mia carriera musicale posso dire di essere soddisfatto e orgoglioso, tra le altre cose, d’aver trasmesso ai miei figli Fabio e Luca quell’immensa arte che, con tenacia e dedizione, riescono a portare avanti, ovvero il linguaggio universale: la musica”.

E proprio i figli, oggi, gli hanno dedicato un ultimo saluto sui social: “Alvaro è nella luce. Nel pomeriggio di oggi, il babbo ha lasciato il corpo. Sappiamo quanti di voi gli volessero bene e ne sono stata prova le numerose manifestazioni di affetto e presenza lungo questi mesi. Quello che ci ha trasmesso trascende il tempo e ci unisce più che mai. Grazie infinite, Lucia e Fabio”.

I funerali si terranno mercoledì 19 novembre, alle 14, presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cesenatico, per poi dirigersi al cimitero di Cesenatico.