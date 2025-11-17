Calendario dell’Oasi di Desiree: un regalo cruciale per tutti gli animali salvati

È Arrivato il Calendario dell’Oasi 2026: Un Aiuto Concreto per gli Animali Salvati
L’Oasi di Desiree annuncia l’arrivo del suo attesissimo Calendario 2026, presentato con il consueto entusiasmo.
Questo non è un calendario comune. Dimenticatevi i soliti cani e gatti: le pagine del Calendario dell’Oasi di Desiree sono popolate dai volti buffi, dolci ed eleganti di tutti gli altri amici che l’associazione accoglie e salva, inclusi maiali, oche, asini e pecore. Saranno loro a tenervi compagnia per tutto il 2026.
Molto più di un calendario
Per l’Oasi, questo prodotto è cruciale. È una delle risorse di finanziamento principali che permette all’associazione di portare avanti la sua missione. Ogni singola copia venduta si traduce direttamente in:
Cibo e sostentamento.
Cure veterinarie essenziali.
Mantenimento di rifugi sicuri e dignitosi.
Giornate serene per tutti gli animali recuperati.
Un regalo con un significato
Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, l’Oasi invita a considerare un regalo davvero significativo e solidale. Regalare, o regalarsi, il Calendario dell’Oasi significa contribuire attivamente al benessere degli animali.
L’associazione sottolinea l’importanza di muoversi per tempo, poiché quest’anno il bisogno di supporto è ancora più grande.
Dettagli per l’acquisto:
Costo: 13€
Prenotazioni: È possibile prenotare il calendario chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 335 5475144.