Calendario dell’Oasi di Desiree: un regalo cruciale per tutti gli animali salvati

È Arrivato il Calendario dell’Oasi 2026: Un Aiuto Concreto per gli Animali Salvati

L’Oasi di Desiree annuncia l’arrivo del suo attesissimo Calendario 2026, presentato con il consueto entusiasmo.

Questo non è un calendario comune. Dimenticatevi i soliti cani e gatti: le pagine del Calendario dell’Oasi di Desiree sono popolate dai volti buffi, dolci ed eleganti di tutti gli altri amici che l’associazione accoglie e salva, inclusi maiali, oche, asini e pecore. Saranno loro a tenervi compagnia per tutto il 2026.