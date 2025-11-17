Legge Steven Babbi: più tutele per i malati di tumore e malattie croniche

La storia di Steven Babbi continua a vivere tra le campagne di Bagnarola, dove la sua foto è ancora appesa nella sede della Siropack, l’azienda che lo ha sostenuto fino all’ultimo giorno. Steven, 24 anni, nel 2011 scoprì di avere un tumore. Quando le sue condizioni peggiorarono, i titolari – Rocco De Lucia e Barbara Burioli – gli offrirono un ruolo d’ufficio per permettergli di lavorare senza fatica.

Nel 2017, dopo l’asportazione di un polmone, Steven fu costretto a fermarsi per mesi. Nella busta paga di settembre comparve però un importo assurdo: zero euro. Troppi giorni di assenza, secondo la legge.

I colleghi volevano organizzare una raccolta fondi, ma i titolari li bloccarono: “Ci pensiamo noi”. Lo aiutarono economicamente, denunciarono pubblicamente l’ingiustizia e quella storia fece il giro d’Italia, fino al Quirinale, dove i due imprenditori furono nominati Cavalieri al Merito della Repubblica. La Siropack continuò a pagare lo stipendio a Steven fino al 14 febbraio 2020, il giorno in cui il ragazzo si è morto.