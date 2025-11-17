Il maltempo torna a far paura, allerta meteo anche per Cesenatico

Qualche dettaglio in più

Per sicurezza sono partite le telefonate agli iscritti all’alert system e è stata prevista la chiusura delle porte vinciane a difesa del centro storico. I prossimi picchi di alta marea sono previsti poco dopo la mezzanotte di martedì e intorno alle 8.45 sempre di martedì mattina. Poi se le previsioni si confermano la marea scenderà drastivaente fino alle 16. Il tandem di fattori da evitare è sempre lo stesso: alta marea e vento forte che spinge le onde contro la costa. Il grecale non è esattamente perpendicolare alla costa, ma la colpisce in diagonale.