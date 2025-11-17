Il maltempo torna a far paura, allerta meteo anche per Cesenatico

Maltempo all’orizzonte. Preoccupa il vento, prevista chiusura delle porte vinciane
Ancora maltempo su Cesenatico. La protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla per Cesenatico. La sua validità è scattata alle 12 di oggi, lunedì, fino alla mezzanotte di Mercoledì.
La messa in guardia riguarda il rischio di allagamenti, l’ingressione marina dalla costa a causa del forte vento di Grecale (Nord Est) che ci si aspetta anche a oltre 70 km/h con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul settore costiero e sul mare.
La situazione al largo
È previsto inoltre mare molto mosso o agitato al largo. I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio. Pur con valori al di sotto delle soglie di riferimento, nella mattinata lungo tutta la costa saranno possibili localizzati fenomeni di erosione del litorale ed interessamento delle spiagge. Si raccomanda quindi di fare attenzione a auto e altri beni se lasciati nelle vicinanze di alberi.
Qualche dettaglio in più
Per sicurezza sono partite le telefonate agli iscritti all’alert system e è stata prevista la chiusura delle porte vinciane a difesa del centro storico. I prossimi picchi di alta marea sono previsti poco dopo la mezzanotte di martedì e intorno alle 8.45 sempre di martedì mattina. Poi se le previsioni si confermano la marea scenderà drastivaente fino alle 16. Il tandem di fattori da evitare è sempre lo stesso: alta marea e vento forte che spinge le onde contro la costa. Il grecale non è esattamente perpendicolare alla costa, ma la colpisce in diagonale.