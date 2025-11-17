Qualità della vita, Forlì-Cesena 13esima. Penalizzano Turismo e Cultura

Il Quadro Nazionale: Italia Meno Polarizzata

L’edizione 2025 della classifica evidenzia un quadro nazionale leggermente peggiorato rispetto all’anno precedente (la media generale è scesa di 30 punti), ma meno polarizzato. Sebbene il Nord e il Centro mantengano i vertici (con Milano, Bolzano e Bologna sul podio), si nota un riequilibrio a favore delle realtà intermedie.

Le grandi metropoli vedono un rallentamento, mentre città come Lucca, Prato, Rimini e Treviso si muovono con maggiore vitalità, dimostrando la competitività del tessuto urbano medio. Anche il Mezzogiorno mostra segni di resilienza in alcune province come Cagliari e Lecce.

Il Fattore Sanità

Tra i nove settori analizzati, la Sanità è quella che incide maggiormente sul miglioramento generale. Quasi tutte le province italiane registrano un incremento di punteggio (in media oltre 150 punti in più rispetto al 2024). Questo miglioramento è trasversale e si manifesta attraverso l’aumento, seppur lieve, dei posti letto, la riduzione dei tempi d’attesa e il potenziamento delle reti di prossimità anche al Centro e al Sud.

Punti di Forza e Debolezza delle Province

A livello provinciale, i risultati sono eterogenei:

Rimini eccelle in particolare negli indicatori di Affari e Lavoro e Turismo e Cultura, ma continua a soffrire nella categoria Reati e Sicurezza.

Forlì-Cesena registra i suoi punti di forza in Affari e Lavoro e Ambiente, mentre il settore Turismo e Cultura è quello più debole.

Ravenna ottiene punteggi elevati in Turismo e Cultura, Istruzione e Redditi e Ricchezza, ma come Rimini, viene penalizzata dagli indicatori relativi a Reati e Sicurezza.