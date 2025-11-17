 Skip to main content
“Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, le iniziative

Giulia Zannetti17 Novembre 2025
Le iniziative

Il Comune di Cesenatico si prepara a celebrare la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” con una serie di iniziative:

  • sabato 22 novembre con il convegno “Rosa Mobbing” che si svolgerà alle 17.30 al Museo della Marineria con la dottoressa Cinzia Mammoliti che parlerà di violenza psicologica e mobbing sul lavoro con strategie e tecniche per difendersi;
  • martedì 25 novembre alle 19 al Museo della Marineria è in programma “Voci dal buio”, uno spettacolo a cura del Teatro delle Lune. L’adattamento teatrale è a cura di Monica Briganti, canzoni e musica sono di Francesca Romana Perrotta. Alle 20.30 sempre del 25 novembre invece è prevista la tradizionale camminata che partirà dal Museo della Marineria per arrivare fino al Palazzo del Turismo. Per chiudere la serata verrà offerta a tutti una cioccolata calda preparata dai volontari della Croce Rossa di Cesenatico.
Il commento della vicesindaca Fantozzi

«Abbiamo messo in campo una serie di iniziative tematiche attorno a questa giornata così importante insieme a vari progetti presenti sia nelle scuole superiori che nelle scuole medie per sensibilizzare ragazze e ragazzi su questo tema in collaborazione con la Cooperativa La Vela e l’Associazione Barbablu. Nel frattempo, da alcune settimane è partito anche il corso di autodifesa che ha registrato il tutto esaurito e che si sta rivelando un’iniziativa molto sentita. Per concludere una parte di questo percorso vi aspettiamo alla camminata del 25 novembre», il commento della vicesindaca Lorena Fantozzi.

