“Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, le iniziative

Il commento della vicesindaca Fantozzi

«Abbiamo messo in campo una serie di iniziative tematiche attorno a questa giornata così importante insieme a vari progetti presenti sia nelle scuole superiori che nelle scuole medie per sensibilizzare ragazze e ragazzi su questo tema in collaborazione con la Cooperativa La Vela e l’Associazione Barbablu. Nel frattempo, da alcune settimane è partito anche il corso di autodifesa che ha registrato il tutto esaurito e che si sta rivelando un’iniziativa molto sentita. Per concludere una parte di questo percorso vi aspettiamo alla camminata del 25 novembre», il commento della vicesindaca Lorena Fantozzi.