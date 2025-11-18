 Skip to main content
Notizie

Aggressione sul porto canale: al vaglio i filmati

Anna Budini18 Novembre 2025
carabinieri
Il sindaco di Cesenatico interviene in merito all’aggressione avvenuta sabato sera sul porto canale di Cesenatico, nei confronti di una donna disabile.
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

“Ci tengo a esprimere solidarietà alla donna colpita. Ci siamo sentiti nella giornata domenica e le ho trasmesso la mia vicinanza e quella di tutta la città. La zona in cui sono avvenuti i fatti é ben illuminata e videosorvegliata e la Polizia Locale ha già trasmesso alle forze dell’ordine competenti i filmati integrali in cui viene mostrata tutta la dinamica degli eventi e le persone coinvolte”.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share