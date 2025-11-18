Aggressione sul porto canale: al vaglio i filmati

“Ci tengo a esprimere solidarietà alla donna colpita. Ci siamo sentiti nella giornata domenica e le ho trasmesso la mia vicinanza e quella di tutta la città. La zona in cui sono avvenuti i fatti é ben illuminata e videosorvegliata e la Polizia Locale ha già trasmesso alle forze dell’ordine competenti i filmati integrali in cui viene mostrata tutta la dinamica degli eventi e le persone coinvolte”.
Il sindaco di Cesenatico interviene in merito all’aggressione avvenuta sabato sera sul porto canale di Cesenatico, nei confronti di una donna disabile.