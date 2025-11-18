Furti, condannato a 2 anni 26enne che ha colpito tra Cesena e Cesenatico

La refurtiva e i precedenti

Al momento dell’arresto, i Carabinieri hanno avuto la conferma della sua attività: nello zaino del 26enne è stata infatti rinvenuta la refurtiva sottratta a diverse persone presenti alla festa, compresi smartphone e portafogli. Curiosamente, stando alle prime ricostruzioni, alcune delle vittime erano talmente immerse nella festa da non essersi ancora accorte di essere state derubate.

Come accennato, il giovane non era nuovo a tali episodi, avendo accumulato, da aprile fino a poco prima di questo arresto, una fitta serie di denunce per furti e ricettazioni lungo la costa romagnola, da Cesena a Cesenatico, fascicoli ancora al vaglio della magistratura.

La sentenza

Dopo l’episodio al bar Fritz, l’imputato ha trascorso la notte in camera di sicurezza ed è comparso in tribunale. Dopo che l’arresto era stato convalidato a ottobre con l’obbligo di firma quotidiana in caserma, la giudice, riunitasi ieri in camera di consiglio, ha emesso la condanna a due anni di reclusione e mille euro di multa per l’insieme dei reati contestati. Per il 26enne è stato infine sospeso l’obbligo di firma in attesa dell’esecuzione della pena.

L’immagine è tratta dalla pagina fb di Fritz Cesena