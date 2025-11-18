Fumo in Romagna: un adulto su quattro fuma regolarmente. I dati e le tendenze più recenti

Condizione socio-economica e livello di istruzione

Il fumo è più diffuso tra chi ha un livello di istruzione basso (quasi il 30%) e tra chi dichiara difficoltà economiche (oltre il 40%).

Questo dimostra come il fumo in Romagna non sia solo un problema sanitario, ma anche un indicatore sociale, che riflette diseguaglianze e fragilità economiche.

Fumatori forti e nuove abitudini

Oltre un quinto dei fumatori romagnoli (22%) consuma più di 20 sigarette al giorno, una cifra che li colloca tra i cosiddetti fumatori forti.

Negli ultimi anni si registra anche una crescita del consumo di prodotti alternativi, come la sigaretta elettronica, sempre più diffusa tra i giovani adulti e considerata da molti una possibile via per ridurre o smettere di fumare.

Tuttavia, gli esperti ricordano che il passaggio alla sigaretta elettronica non è sempre sinonimo di disassuefazione: spesso si tratta di un comportamento complementare e non sostitutivo.

I giovani e il primo approccio al fumo

Un dato preoccupante riguarda gli adolescenti: secondo l’indagine HBSC 2022, in Emilia-Romagna il 24% dei quindicenni ha fumato almeno una volta, e la percentuale sale al 35% tra i 17enni.

Nelle scuole della Romagna, il fenomeno è ancora più evidente. Il primo approccio al fumo avviene spesso intorno ai 13-14 anni, spinto da curiosità, moda e imitazione dei coetanei.

Le nuove forme di fumo “leggero”, come le e-cig e i vaporizzatori, contribuiscono a normalizzare il gesto, abbassando la percezione del rischio.