Gioco online: cosa cambia tra licenze italiane e licenze straniere

Quando un giocatore italiano sceglie un casinò online, la prima cosa che guarda è quasi sempre il bonus. Ma la scelta più importante, quella che cambia tutto, è un’altra: la licenza. Alla fine, la scelta è tra due mondi: da una parte ci sono i siti con la licenza italiana dell’ADM (la vecchia AAMS), e dall’altra tutto il resto, cioè le piattaforme internazionali con licenze di posti come Malta o Curacao.

Questa non è una differenza da poco. Cambia tutto: il livello di protezione, la gestione delle vincite, la varietà dei giochi e le responsabilità del giocatore. La curiosità verso i casino esteri di NonAAMS.com è in crescita, spinta dalla ricerca di un’offerta diversa, ma è fondamentale capire a cosa si va incontro.