Maltempo a Cesenatico, il vento non risparmia la pista del ghiaccio

Il vento non risparmia la pista del ghiaccio

Il maltempo si è presentato come da allerta meteo sferzando Cesenatico. Da quanto si deduce dalle immagini non ha colpito solo la costa ma ha creato qualche grattacapo anche in centro storico. Ha divelto una struttura provvisoria montata nei giorni scorsi in corrispondenza dell’area in cui si sta allestendo la pista del ghiaccio. Si trova nel verde tra la chiesa di San Giacomo e il parcheggio.