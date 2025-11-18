Maltempo a Cesenatico, il vento non risparmia la pista del ghiaccio

Il vento non risparmia la pista del ghiaccio
Il maltempo si è presentato come da allerta meteo sferzando Cesenatico. Da quanto si deduce dalle immagini non ha colpito solo la costa ma ha creato qualche grattacapo anche in centro storico. Ha divelto una struttura provvisoria montata nei giorni scorsi in corrispondenza dell’area in cui si sta allestendo la pista del ghiaccio. Si trova nel verde tra la chiesa di San Giacomo e il parcheggio.
Allerta meteo in città
La pista del ghiaccio inaugurerà il 29 novembre quindi c’è ancora tempo per sistemare i danni provocati dalle raffiche di Grecale e presentarsi ai turisti e cittadini con le proprie attrattive.
Si raccomanda di fare attenzione viste le raffiche di vento previste anche a 70 chilometri orari. Si suggerisce di non lasciare auto o beni nelle immediate vicinanze di alberi.