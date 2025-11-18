Allarme rifiuti: Forlì-Cesena è prima in Romagna per ecoreati. Dati shock di Legambiente

Forlì-Cesena in vetta per ecoreati in Emilia-Romagna: allarme rifiuti illeciti
La provincia di Forlì-Cesena emerge come il territorio dell’Emilia-Romagna con il maggior numero di reati legati al ciclo dei rifiuti registrati nel corso del 2024. I dati allarmanti provengono dal recente Rapporto Ecomafie di Legambiente, che accende i riflettori sulle illegalità ambientali.
Un bilancio preoccupante
Nel corso dell’anno, la provincia romagnola ha totalizzato ben 90 infrazioni ambientali connesse ai rifiuti. Queste attività illecite hanno portato alla denuncia di 89 persone e all’esecuzione di 27 sequestri.
A livello nazionale, l’area di Forlì-Cesena si colloca al 37° posto su 109 province per numero di deferimenti all’autorità giudiziaria, evidenziando una significativa concentrazione di persone coinvolte in questo tipo di trasgressioni penali.
Le tecniche dell’illegalità
Legambiente chiarisce che i reati ambientali non si limitano a una singola fase, ma si insinuano in ogni passaggio del ciclo dei rifiuti: dalla produzione al trasporto, fino allo smaltimento e al cosiddetto “finto recupero”.
Una delle frodi più diffuse e complesse è la truffa del “giro bolla”, che consiste nella falsificazione della classificazione e della tipologia dei rifiuti nei documenti di accompagnamento. Si tratta di dichiarazioni mendaci sulla quantità o sulla natura del materiale da smaltire, finalizzate a eludere i costi e i vincoli di un corretto smaltimento.
Particolare attenzione è rivolta ad alcune categorie di materiali che risultano particolarmente esposte ad attività di smaltimento e traffico illecito:
Gli pneumatici fuori uso.
I gas refrigeranti.
I rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
L’analisi di Legambiente sottolinea l’urgenza di rafforzare i controlli per contrastare un fenomeno che non solo danneggia l’ambiente, ma alimenta anche l’economia criminale.