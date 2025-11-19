25 novembre,”Non sono tua”: la campagna regionale

Nuove azioni per contrastare la violenza

La Giunta regionale ha stanziato nuove risorse per oltre 4 milioni di euro, di cui: 3,3 milioni per il funzionamento dei 23 centri antiviolenza, e delle 56 case rifugio attive sul territorio regionale; 396mila euro che saranno destinati ai Comuni e alle Unioni di Comuni per realizzare nuovi centri antiviolenza o per potenziare quelli esistenti, creare nuovi sportelli, ampliare gli orari per il pubblico e migliorare l’accessibilità ai servizi; altri 321mila euro saranno ripartiti, sempre nei Comuni sedi di Centri antiviolenza, per attivare azioni di prevenzione primaria alla violenza di genere rivolte alle giovani generazioni in ambito, educativo, scolastico, culturale, sportivo e aggregativo, in collaborazione con i centri antiviolenza. Per la prima volta la Regione destina queste specifiche risorse per potenziare le azioni di prevenzione, così come la realizzazione dei nuovi Centri antiviolenza.

A queste risorse si aggiungono i 750mila euro assegnati a Comuni e Unioni di Comuni capofila di distretto per favorire l’autonomia abitativa e lavorativa e indipendenza di donne e le/i loro figlie/i vittime di violenza, inserite in un progetto personalizzato di uscita dalla violenza, redatto dagli Enti Locali e/o dai Centri antiviolenza.