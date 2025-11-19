Carabinieri. Uomo con arco sorpreso a tirare frecce in un parco: denunciato

Controlli straordinari dei carabinieri, sette denunce e cinque segnalazioni per stupefacenti
Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, coinvolgendo il Nucleo Operativo Radiomobile e le Stazioni dipendenti. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati, al controllo della circolazione stradale e al contrasto di comportamenti pericolosi o illegali, si è svolta principalmente nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili e alle arterie stradali più trafficate.
L’attività ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sette persone, con contestazioni che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza ai reati contro il patrimonio, fino al porto abusivo di armi. Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.
Le sette persone denunciate
Nel dettaglio, i carabinieri hanno proceduto nei confronti di:
-
due automobilisti per guida in stato di ebbrezza, sorpresi con un tasso alcolemico compreso tra 1,7 e 2 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente; uno dei veicoli è stato affidato a persona idonea, mentre l’altro è stato sequestrato ai fini della confisca.
-
un automobilista per falsità materiale, in quanto trovato in possesso di una patente di guida falsa. L’uomo è stato anche sanzionato per guida senza patente; il veicolo è stato affidato a un conducente abilitato.
-
un uomo per porto abusivo di armi e getto pericoloso di cose, sorpreso in un parco pubblico mentre scagliava frecce con un grosso arco senza alcuna autorizzazione. L’attrezzatura è stata sequestrata penalmente.
-
un giovane per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, trovato in possesso di un manganello telescopico in ferro.
-
un giovane per tentato furto, sorpreso a oltrepassare le casse di un centro commerciale con nove bottiglie di superalcolici, per un valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.
-
un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, risultato privo di permesso di soggiorno e accompagnato all’ufficio stranieri per l’avvio delle procedure di regolarizzazione.
Cinque giovani segnalati per uso di stupefacenti
Durante i controlli, effettuati anche in aree verdi e luoghi di ritrovo, i militari hanno trovato cinque giovani in possesso di modiche quantità di hashish e una dose di eroina. Le sostanze sono state sequestrate amministrativamente e i ragazzi segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori.