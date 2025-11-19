Carabinieri. Uomo con arco sorpreso a tirare frecce in un parco: denunciato

Controlli straordinari dei carabinieri, sette denunce e cinque segnalazioni per stupefacenti

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, coinvolgendo il Nucleo Operativo Radiomobile e le Stazioni dipendenti. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati, al controllo della circolazione stradale e al contrasto di comportamenti pericolosi o illegali, si è svolta principalmente nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili e alle arterie stradali più trafficate.

L’attività ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sette persone, con contestazioni che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza ai reati contro il patrimonio, fino al porto abusivo di armi. Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.