Circolo Arci Borella, appuntamento con “Us fa par rid”

L’appuntamento

Il secondo appuntamento, dedicato all’intrattenimento e alla musica, in programma Giovedì 20 novembre alle ore 20,45 è con il cesenate Francesco Gobbi, voce narrante e batteria (accompagnato da Roberto Pieri al sassofono e Iacopo Raggi alla tastiera) con “Us fa par rid”, un monologo con dialoghi e poesie in dialetto romagnolo, comici ma anche no….insomma si ride ma non troppo, una “roba” giusta.