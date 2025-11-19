 Skip to main content
Circolo Arci Borella, appuntamento con “Us fa par rid”

Giulia Zannetti19 Novembre 2025
Francesco Gobbi

L’appuntamento

Il secondo appuntamento, dedicato all’intrattenimento e alla musica, in programma Giovedì 20 novembre alle ore 20,45 è con il cesenate Francesco Gobbi, voce narrante e batteria (accompagnato da Roberto Pieri al sassofono e Iacopo Raggi alla tastiera) con “Us fa par rid”, un monologo con dialoghi e poesie in dialetto romagnolo, comici ma anche no….insomma si ride ma non troppo, una “roba” giusta.

Francesco Gobbi: bio

Francesco Gobbi muove i primo passi in compagnie teatrali cesenate come Fuori Scena e quella del Maestro Franco Mescolini.

Abbandona il teatro preferendogli la musica: la batteria.

Dopo una lunga pausa (durata quasi 10 anni) ritorna al teatro ma con due passioni in più: quella della musica e del dialetto romagnolo, coltivate da attore in compagnie teatrali dialettali e recitando poesie in romagnolo.

Ha pubblicato “Poesie e altro” raccolta di poesie e monologhi in dialetto romagnolo.

