Guida Michelin 2025: confermate le eccellenze cesenati

Anna Budini19 Novembre 2025
La Guida Michelin 2025 conferma tutte le eccellenze gastronomiche del comprensorio cesenate, mantenendo intatti i cinque ristoranti stellati del territorio.

Nell’edizione numero 71, presentata a Parma, brillano le due stelle Michelin assegnate al ristorante “Magnolia”, guidato dallo chef Alberto Faccani e ospitato nel relais Villa Margherita, sulle colline di Montilgallo a Longiano.

Confermata anche la stella Michelin a:

  • “La Buca” sul porto canale di Cesenatico, con lo chef Gregorio Grippo;

  • “Da Gorini” nel centro storico di San Piero in Bagno, firmato dallo chef Gianluca Gorini;

  • “Ancòra” a Cesenatico, con gli chef Agostino Iacobucci e Marco Garattoni;

  • “Ristorante del Lago” ad Acquapartita di Bagno di Romagna, guidato dai fratelli Simone (chef) e Andrea Bravaccini (sommelier).

Per “Ancòra” e “Ristorante del Lago” si tratta della conferma del prestigioso riconoscimento ottenuto lo scorso anno.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

