Guida Michelin 2025: confermate le eccellenze cesenati

La Guida Michelin 2025 conferma tutte le eccellenze gastronomiche del comprensorio cesenate, mantenendo intatti i cinque ristoranti stellati del territorio.
Nell’edizione numero 71, presentata a Parma, brillano le due stelle Michelin assegnate al ristorante “Magnolia”, guidato dallo chef Alberto Faccani e ospitato nel relais Villa Margherita, sulle colline di Montilgallo a Longiano.
Confermata anche la stella Michelin a:
-
“La Buca” sul porto canale di Cesenatico, con lo chef Gregorio Grippo;
-
“Da Gorini” nel centro storico di San Piero in Bagno, firmato dallo chef Gianluca Gorini;
-
“Ancòra” a Cesenatico, con gli chef Agostino Iacobucci e Marco Garattoni;
-
“Ristorante del Lago” ad Acquapartita di Bagno di Romagna, guidato dai fratelli Simone (chef) e Andrea Bravaccini (sommelier).
Per “Ancòra” e “Ristorante del Lago” si tratta della conferma del prestigioso riconoscimento ottenuto lo scorso anno.