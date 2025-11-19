Siropack premiata dalla Regione per il “Red Respect”

Un filo diretto con il medico competente, non con il datore di lavoro

“A differenza di dispositivi simili, spesso utilizzati per monitorare la produttività – spiegano i titolari di Siropack, Rocco De Lucia e Barbara Burioli – il nostro device non comunica con il datore di lavoro, ma esclusivamente con il medico competente”.

Questo garantisce un monitoraggio realmente orientato alla salute e alla sicurezza, evitando qualunque forma di controllo invasivo. I dati raccolti, infatti, servono al medico per indagare le cause del malessere e, se necessario, proporre interventi mirati. Allo stesso tempo, l’azienda può utilizzare queste informazioni in forma aggregata per ottimizzare i processi lavorativi, migliorando l’ambiente e riducendo i rischi.

Un’idea nata per contrastare le morti sul lavoro

“L’idea del Red Respect nasce in risposta alle troppe morti sul lavoro che ogni anno avvengono in Italia – aggiungono De Lucia e Burioli –. Ci siamo ispirati alle tecnologie adottate nel settore automobilistico, dove i sistemi monitorano l’attenzione del guidatore e lo invitano a fermarsi in caso di affaticamento”.

L’obiettivo è lo stesso: prevenire situazioni critiche prima che possano trasformarsi in incidenti.

Il riconoscimento della Regione Emilia Romagna

La Regione ha scelto di premiare “Red Respect” nella categoria dedicata all’innovazione responsabile, riconoscendo la capacità del progetto di coniugare tecnologia, rispetto della persona e sicurezza. Un risultato che valorizza la visione di Siropack e apre la strada a nuove applicazioni nel settore della prevenzione e della tutela dei lavoratori.