Teatro Comunale, al via con il primo spettacolo

Lo spettacolo
Il Teatro Comunale di Cesenatico torna a illuminarsi. Si avvicina il primo spettacolo della stagione: Ama, Prega, Xanax. L’appuntamento è in calendario per sabato 22 novembre alle 21.
L’anteprima che precede l’inizio della prosa è affidata allo spettacolo che vede in scena Enrica Tesio, scrittrice e blogger, e Andrea Mirò, cantautrice ed interprete. È l’unica data in tutta la regione per assistere all’evento.
Porteranno in scena un monologo sullo sconforto che perseguita e che si può curare solo in tre modi: piangendo, ridendo e… sedandosi. “Perché – si legge nella presentazione – vivere è soprattutto questo: ridere nel pianto o piangere dal ridere”.
Lo spettacolo è una produzione CMC/Nidodiragno
Come acquistare il biglietto
Sono disponibili i biglietti in prevendita su vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/ama-prega-xanax/288547) fino al giorno prima dell’evento. Il giorno dello spettacolo i biglietti saranno venduti nella biglietteria del teatro che aprirà alle 19.30.
I prezzi dei biglietti sono: platea e palchi 16 euro; loggione 12 euro.
L’evento fa parte del cartellone del settore Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it