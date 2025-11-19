Teatro Comunale, al via con il primo spettacolo

Lo spettacolo

Il Teatro Comunale di Cesenatico torna a illuminarsi. Si avvicina il primo spettacolo della stagione: Ama, Prega, Xanax. L’appuntamento è in calendario per sabato 22 novembre alle 21.

L’anteprima che precede l’inizio della prosa è affidata allo spettacolo che vede in scena Enrica Tesio, scrittrice e blogger, e Andrea Mirò, cantautrice ed interprete. È l’unica data in tutta la regione per assistere all’evento.

Porteranno in scena un monologo sullo sconforto che perseguita e che si può curare solo in tre modi: piangendo, ridendo e… sedandosi. “Perché – si legge nella presentazione – vivere è soprattutto questo: ridere nel pianto o piangere dal ridere”.

Lo spettacolo è una produzione CMC/Nidodiragno