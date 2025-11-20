 Skip to main content
Ladro di brioches in azione al Bar Sport IL VIDEO

Anna Budini20 Novembre 2025
ladro di brioches

Un episodio insolito è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi (giovedì 20 novembre) al Bar Sport di Villamarina. Un video registrato intorno alle 5.40 mostra chiaramente un uomo di circa 60 anni in bicicletta che, con una grande borsa al seguito, si avvicina con apparente tranquillità al vassoio delle brioches lasciate dai fornitori davanti al locale.

Nel filmato si vede l’uomo fermarsi, guardarsi brevemente attorno e, con assoluta nonchalance, afferrare il vassoio di brioches destinate al bar. Dopo averle riposte nella borsa, riparte come se nulla fosse, pedalando via.

Il video delle telecamere di sorveglianza del locale raccontano di un episodio, già più volte accaduto, e che ritraggono lo stesso ladro, che sembra agire con una naturalezza sorprendente, quasi come se fosse un gesto abituale.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

