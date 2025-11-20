Post alluvione, al via un intervento da 800 mila euro a Sala

Le dichiarazioni degli amministratori

“Partiamo con un intervento molto importante per questa comunità- ha spiegato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-: atteso da tempo e fondamentale per la messa in sicurezza in caso di forti precipitazioni. E’ la conferma che da parte nostra, ci sono la volontà e l’impegno a realizzare, nel minor tempo possibile, le opere necessarie, in un confronto continuo con le istituzioni, affinché le persone possano ritrovare la dovuta serenità e la consapevolezza che non sono sole”.

“La Regione- ha dichiarato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli– sta portando avanti, nella frazione di Sala, un importante intervento per la riduzione del rischio idraulico con la costruzione di un muretto sul torrente Pisciatello e l’innalzamento degli argini. Sono lavori strategici che si inseriscono nelle opere di tutela del territorio, necessari ad affrontare questi tempi di cambiamenti climatici”.