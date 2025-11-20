Il Presepe della Marineria di Cesenatico prende forma

In queste ore si sta dando vita a un evento che da tradizione e maestria unisce arte, mare e festività: il Presepe della Marineria di Cesenatico. L’installazione scenografica – fiore all’occhiello della città romagnola – è in piena fase di allestimento in vista dell’inaugurazione prevista per domenica 30 novembre alle ore 17.

Un’occasione da non perdere

Il Presepe, che illuminerà il porto-canale lungo tutto il periodo natalizio fino a domenica 11 gennaio 2026, è diventato uno degli appuntamenti più attesi per cittadini e turisti. L’accensione simultanea di alberi, luminarie e installazioni luminose rende la serata di inaugurazione un vero e proprio rito collettivo.