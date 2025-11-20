Cesena, episodio di violenza al Pronto Soccorso

L’episodio

Ieri, mercoledì 19 novembre, al Pronto Soccorso di Cesena un utente in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenza danneggiando un defibrillatore e alcune attrezzature presenti all’interno di un ambulatorio. Un comportamento che ha indotto il personale sanitario ad attivare subito le Forze dell’Ordine che sono intervenute rapidamente prendendo in consegna l’uomo. Fortunatamente nessuno dei tre operatori coinvolti ha riportato lesioni.