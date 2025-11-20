Cesena, episodio di violenza al Pronto Soccorso

L’episodio
Ieri, mercoledì 19 novembre, al Pronto Soccorso di Cesena un utente in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenza danneggiando un defibrillatore e alcune attrezzature presenti all’interno di un ambulatorio. Un comportamento che ha indotto il personale sanitario ad attivare subito le Forze dell’Ordine che sono intervenute rapidamente prendendo in consegna l’uomo. Fortunatamente nessuno dei tre operatori coinvolti ha riportato lesioni.
Ausl Romagna: il commento
La Direzione generale di Ausl Romagna rinnova la sua profonda e ferma condanna per questo nuovo episodio di violenza, esprimendo solidarietà e vicinanza ai professionisti coinvolti, nella consapevolezza che per arginare il fenomeno è necessario rafforzare, con tutti gli strumenti disponibili, la sicurezza degli operatori e promuovere una cultura del rispetto e della dignità nei confronti di chi opera esclusivamente nell’interesse della salute dei cittadini.