Colonia Varese: firmato il protocollo per il recupero dello storico edificio

Buone notizie per la Colonia Varese di Milano Marittima, uno dei simboli più affascinanti — e più fragili — dell’architettura costiera del Novecento. È stato infatti firmato il protocollo d’intesa per il recupero della colonia, costruita nel 1939, un passaggio fondamentale verso la sua messa in sicurezza e valorizzazione.

A sottoscrivere il documento sono stati la Regione Emilia Romagna, il Comune di Cervia, la Soprintendenza, l’Università di Ferrara e il Parco del Delta del Po: un fronte compatto che sancisce l’importanza storica, paesaggistica e culturale dell’edificio.