Legacoop, “quasi 800 posti di lavoro senza copertura”

I commenti di Paolo Lucchi e Simona Benedetti

«Con la rilevazione odierna – dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – abbiamo inteso fotografare i “posti vacanti” ad oggi, ma anche offrire la soluzione concreta a un problema ormai cronico, che sta mettendo a serio rischio lo sviluppo economico locale e nazionale, incidendo negativamente sulla qualità della vita di ognuno di noi. La narrazione di questi ultimi anni è stata di una forte attrattività dell’Italia per i lavoratori stranieri: sappiamo, purtroppo, che non è più così. Servono progetti precisi e soluzioni ai problemi che le imprese devono affrontare per attirare persone dall’estero, come lingua, casa e livello retributivo. L’indagine conferma che solo una politica migratoria seria e lungimirante, tesa all’accoglienza dei lavoratori stranieri, in grado di integrare efficacemente lavoro, abitazione e una offerta dignitosa di attività rivolte alla socialità, potrebbe sostenere realmente lo sviluppo delle imprese romagnole e la tenuta della nostra economia».

«Un dato emerso dalle cooperative – sottolinea Simona Benedetti – è che le posizioni vacanti potrebbero essere ricoperte da lavoratori formati, provenienti dall’estero, in più di otto casi su dieci. Questo è vero per gli addetti alla produzione, ma anche per le posizioni di carattere impiegatizio. A rilevare questo bisogno sono soprattutto le cooperative sociali, di costruzioni, industriali e le imprese di servizi, che rappresentano la grande maggioranza di chi sarebbe disposto ad assumere lavoratori di origine straniera».