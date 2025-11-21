Proiezioni Autism Friendly a Savignano: l’iniziativa di “Ci Sono Anch’Io”

Le Proiezioni Autism Friendly arrivano all’UCI Cinemas di Savignano grazie all’associazione “Ci Sono Anch’Io” di Cesenatico.

L’associazione, nata nel 2021 e attiva per sostenere le persone con autismo e le loro famiglie, ha dato vita a un progetto innovativo pensato per rendere il cinema un luogo accessibile e inclusivo.

Il nuovo format “Proiezioni Autism Friendly” è stato inaugurato sabato 15 novembre con il film Heidi, registrando un ottimo riscontro di pubblico. Il percorso continuerà ogni sabato pomeriggio (ore 15) in Sala 1 dell’UCI Cinemas di Savignano.

Domani (sabato 21 novembre) sarà proiettato Minions 2, una scelta pensata per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in un ambiente sereno e accogliente.