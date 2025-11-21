Servizi scolastici, presentato il regolamento per la concessione di agevolazioni economiche

Il commento dell’assessore Emanuela Pedulli

«Lo scopo del nuovo regolamento è quello di rendere le richieste più snelle e chiare in modo da venire incontro alle esigenze delle famiglie a cui spettano le agevolazioni. Pensiamo che anche le modalità di accesso al servizio, che questo regolamento semplifica, siano un modo per tendere la mano a chi ha bisogno. Allo stesso tempo, però, saremo molto rigorosi e attenti nella fase di controllo», le parole dell’assessore Pedulli.