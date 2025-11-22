Cesenatico accende il Natale al Mare in piazza Costa

Cesenatico si prepara a vivere le feste in grande stile con il ritorno del Natale al Mare, un evento che unisce la suggestione del Presepe della Marineria alle luci del lungomare, creando un’unica atmosfera di festa tra porto e viale Carducci.
Cuore della manifestazione sarà piazza Andrea Costa, che da sabato 29 novembre ospiterà un villaggio natalizio allestito dalla FSociety, la stessa realtà che anima il Cesenatico Village estivo. Attorno allo storico Grand Hotel e al grattacielo, si accenderanno le luminarie a led caldo, in continuità cromatica con quelle del centro storico, grazie a un progetto curato dal Comune di Cesenatico e dall’associazione Carducci Live, che riunisce negozi e pubblici esercizi della zona.
Il villaggio sarà un piccolo mondo incantato per famiglie e bambini, con mini car a forma di slitta di Babbo Natale, mini mongolfiere, il trenino Dotto, jumping, giochi e premi, oltre a un punto ristoro con caldarroste, crêpes, cioccolata calda e vin brulè.
Gli animatori, travestiti da Elfi ed Elfine, renderanno viva la piazza ogni giorno festivo e prefestivo, mentre Babbo Natale in persona girerà tra viale Carducci e le attività commerciali, portando auguri e sorrisi.
“Torniamo nella piazza del lungomare con rinnovato entusiasmo – racconta Giosuè Foresti, amministratore di FSociety, insieme alla sorella Carlotta e ai genitori Giuseppe ed Ester – Dal 20 dicembre al 6 gennaio saremo aperti tutti i giorni, per offrire ai bambini un’esperienza autentica, fatta di luci, musica e giochi”.
Anche Monica Rossi, presidente di Carducci Live, sottolinea il valore della sinergia: “Abbiamo unito le forze per regalare un Natale vivo anche nella zona mare. Piazza Costa sarà ad accesso gratuito: si pagherà solo ciò che si desidera acquistare”.
Un messaggio condiviso da negozianti ed esercenti, che vedono in questa iniziativa l’occasione per riportare vitalità e magia in riva all’Adriatico. Cesenatico, ancora una volta, trasforma il suo mare in scenografia d’inverno.