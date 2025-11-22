Cesenatico accende il Natale al Mare in piazza Costa

Cesenatico si prepara a vivere le feste in grande stile con il ritorno del Natale al Mare, un evento che unisce la suggestione del Presepe della Marineria alle luci del lungomare, creando un’unica atmosfera di festa tra porto e viale Carducci.

Cuore della manifestazione sarà piazza Andrea Costa, che da sabato 29 novembre ospiterà un villaggio natalizio allestito dalla FSociety, la stessa realtà che anima il Cesenatico Village estivo. Attorno allo storico Grand Hotel e al grattacielo, si accenderanno le luminarie a led caldo, in continuità cromatica con quelle del centro storico, grazie a un progetto curato dal Comune di Cesenatico e dall’associazione Carducci Live, che riunisce negozi e pubblici esercizi della zona.

Il villaggio sarà un piccolo mondo incantato per famiglie e bambini, con mini car a forma di slitta di Babbo Natale, mini mongolfiere, il trenino Dotto, jumping, giochi e premi, oltre a un punto ristoro con caldarroste, crêpes, cioccolata calda e vin brulè.